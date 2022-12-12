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В Донецке оккупанты начали мобилизацию женщин – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 18:59
В Донецке оккупанты начали мобилизацию женщин – Генштаб - Фото
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)

В Донецке российские оккупанты начали мобилизацию женщин, чтобы восполнить высокие потери личного состава. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Как отмечается, захватчики по мобилизации призывают женщин, чтобы восполнить потери в живой силе и доукомплектовать подразделения 1-го армейского корпуса.

"28 человек женского пола уже призваны и направлены на подготовку Калининским районным военным комиссариатом Донецка", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что в местной больнице Кременной Луганской области находится более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.

  • Начальник ГУР Буданов заявил, что в России мероприятия по мобилизации не прекращались, но масштабная волна начнется ориентировочно через месяц.

Читайте также: В России готовятся к предстоящему поражению и хотят мобилизовать 17-летних – ГУР

Наталія Медведєва
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