В России готовятся к предстоящему поражению и хотят мобилизовать 17-летних – ГУР

В России готовятся к предстоящему поражению и собираются мобилизовать 17-летних на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире Апостроф TV.

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По словам спикера украинской разведки, на фоне потерь в войне в России готовятся к будущему поражению своих войск.

Он подчеркнул, что мобилизация в РФ при этом не прекращается, однако есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, а также новые формы, методы и системы учета.

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся", – заявил представитель украинской разведки.

Начальник ГУР Буданов заявил, что в России мероприятия по мобилизации не прекращались, но масштабная волна начнется ориентировочно через месяц.

Буданов считает, что военно-политическое руководство России, по-видимому, решило "идти до конца" и потратить практически все запасы ракет в попытке навредить критической инфраструктуре Украины.

Оксана Житнюк

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