Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ, рассказал в интервью о начале вторжения, действиях ВСУ в первые месяцы войны и о ситуации, которая сложилась на фронте сейчас.

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Наев подтверждает, что командование ВСУ получало от разведки и союзников информацию о нескольких возможных датах начала вторжения, в том числе реальную, и начало активные оборонные операции примерно за два часа до первых ударов, когда Россия подняла в воздух авиационную разведгруппу для наведения ракет.

Генерал пояснил, что наступление России на южном направлении удалось остановить после того, как ВСУ разгадали намерение оккупантов идти не напрямую на Николаев и Одессу, а обойти их с севера, чтобы соединиться с группировкой войск РФ в Приднестровье. Этот план ВСУ полностью сорвали.

Наев также рассказал о том, как ВСУ не позволили России форсировать Северский Донец и организовали там россиянам "вторую Чернобаевку".

Генерал дал в интервью характеристику армии России, в том числе указал на стратегически значимые недостатки в механизмах управления ею, которые удалось эффективно использовать в обороне.

Он считает, что повторное наступление оккупантов на Киев теоретически еще возможно, но на практике оно не будет успешным.

В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Сергею Наеву звание Героя Украины.

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Сергій Бережний

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