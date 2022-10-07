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Как провалился российский блицкриг: генерал Сергей Наев о первых месяцах вторжения – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 21:26
Сергей Наев (Фото - пресс-центр ООС)
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Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами ВСУ, рассказал в интервью о начале вторжения, действиях ВСУ в первые месяцы войны и о ситуации, которая сложилась на фронте сейчас. 

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Наев подтверждает, что командование ВСУ получало от разведки и союзников информацию о нескольких возможных датах начала вторжения, в том числе реальную, и начало активные оборонные операции примерно за два часа до первых ударов, когда Россия подняла в воздух авиационную разведгруппу для наведения ракет. 

Генерал пояснил, что наступление России на южном направлении удалось остановить после того, как ВСУ разгадали намерение оккупантов идти не напрямую на Николаев и Одессу, а обойти их с севера, чтобы соединиться с группировкой войск РФ в Приднестровье. Этот план ВСУ полностью сорвали. 

Российский план окружения Николаева и Одессы (Фото – скриншот из видео)

Наев также рассказал о том, как ВСУ не позволили России форсировать Северский Донец и организовали там россиянам "вторую Чернобаевку". 

Генерал дал в интервью характеристику армии России, в том числе указал на  стратегически значимые недостатки в механизмах управления ею, которые удалось эффективно использовать в обороне. 

Он считает, что повторное наступление оккупантов на Киев теоретически еще возможно, но на практике оно не будет успешным. 

Читайте также: Россия больше не пройдет в сторону Киева, ВСУ готовы отразить наступление — Наев

Сергій Бережний
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Сергей Наев война интервью
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