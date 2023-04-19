Воздушные силы: ЗРК Patriot сможет отогнать российскую авиацию от границ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые передают Украине западные союзники, могут помочь отогнать российскую авиацию подальше от украинских границ.

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18 апреля 2023 года в Берлине сообщили, что передали Украине ЗРК Patriot и ракеты к нему.

Игнат заявил, что "пока еще не видел" комплекса.

"Чем раньше он станет на боевое дежурство, тем лучше будет, и сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили", – сказал он.

По словам Игната, Patriot – дальнобойный комплекс, который может доставать цели "на расстоянии до 150 км", что "позволит отгонять как можно дальше российскую авиацию от украинских границ".

Кроме того, напомнил спикер Воздушных сил, Patriot может сбивать баллистические цели вроде ракет "Искандер-М" на расстоянии до 40 км.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.



По . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более десяти стран, включая США, Израиль, Германию, Испанию.По данным германских военных, система Patriot покрывает территорию около 68 км. Ее радар может отслеживать до 50 целей и поражать пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

На вопрос LIGA.net, не будет ли на этих ЗРК какого-либо программного блока от союзников (или обещания украинского командования) на удары вглубь территории России, чтобы можно было сбивать носители управляемых авиабомб, спикер Воздушных сил Юрий Игнат затруднился ответить, сказав, что "до такого вряд ли додумались".

5 января 2023 года стало известно, что Германия передаст Украине батарею Patriot и БМП Marder.

Также Украина получит Patriot от США и Нидерландов.

В феврале в Военно-воздушных силах Германии отметили, что обучение украинских военнослужащих работе с Patriot идет успешно и быстрыми темпами, "быстрее, чем ожидалось".

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Мілана Головань

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