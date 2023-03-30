США научили более 7000 украинских военных с 2022 года – Пентагон
США научили более 7000 украинских военнослужащих с начала полномасштабной войны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, генерал Пэт Райдер, пишет CNN.
По его словам, 65 украинских военных, которые учились на зенитно-ракетных комплексах Patriot, завершили обучение на этой неделе.
Генерал добавил, что в конце марта более 4000 украинских воинов пройдут военную подготовку в Германии. В частности, одна бригада сейчас тренируется на боевых машинах пехоты Bradley, а вторая – на бронетранспортерах Stryker.
"Сейчас идет дополнительная общевойсковая подготовка на полигонах Графенвер и Хохенфельс в Германии с участием двух мотопехотных батальонов численностью 1 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины", – сказал он.
- 13 февраля 2023 года в бундесвере заявили, что уже начали тренировать украинских военнослужащих на танках Leopard 2, обучение должно завершиться до конца марта.
- 27 марта украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2.
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