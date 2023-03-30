UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Резников провел "тест-драйв" бронемашин Stryker и Cougar от США – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 20:20
Видео: Алексей Резников (Twitter)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Министр обороны Алексей Резников провел обкатку бронемашин Stryker и MRAP Cougar, которые Украина получила от США. Видео он опубликовал в Twitter.

"Strykers и MRAP Cougars теперь в надежных руках десантно-штурмовых войск. Рад, что лучшие солдаты мира получают лучшие машины от наших партнеров", – написал министр.

Он поблагодарил за военную помощь президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина.

СПРАВКА. Stryker – это семейство колесных боевых бронированных машин производства компании General Dynamics Land Systems. Является основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов.
Cougar – это тяжелая американская бронемашина класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Производится и разработана Force Protection. Имеет V-образное днище, перераспределяющее энергию взрывной волны в сторону от экипажа. Cougar построена с колесной формулой 4х4 и 6х6.
  • 26 марта 2023 года в интервью эстонскому изданию ERR анонсировало контрнаступление ВСУ на апрель-май.
  • 28 марта Резников показал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине.

Смотрите также: Резников показал немецкие БМП Marder в Украине и проехался на одной из машин

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резниковвойнавоенная помощьбронемашиныMRAP Cougar
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 