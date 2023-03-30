Министр обороны Алексей Резников провел обкатку бронемашин Stryker и MRAP Cougar, которые Украина получила от США. Видео он опубликовал в Twitter.

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"Strykers и MRAP Cougars теперь в надежных руках десантно-штурмовых войск. Рад, что лучшие солдаты мира получают лучшие машины от наших партнеров", – написал министр.

Он поблагодарил за военную помощь президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина.

СПРАВКА. Stryker – это семейство колесных боевых бронированных машин производства компании General Dynamics Land Systems. Является основным вооружением бригадных боевых групп армии США, сформированных в начале 2000-х годов.

Cougar – это тяжелая американская бронемашина класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Производится и разработана Force Protection. Имеет V-образное днище, перераспределяющее энергию взрывной волны в сторону от экипажа. Cougar построена с колесной формулой 4х4 и 6х6.

26 марта 2023 года в интервью эстонскому изданию ERR анонсировало контрнаступление ВСУ на апрель-май.

28 марта Резников показал танки Challenger 2, которые Великобритания передала Украине.

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Мілана Головань

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