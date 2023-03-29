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Резников показал немецкие БМП Marder в Украине и проехался на одной из машин — видео видео

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29.03.2023, 12:27
БМП Marder в Украине (Фото: скриншот с видео)
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Министр обороны Алексей Резников показал немецкие боевые машины пехоты Marder, которые уже прибыли в Украину. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, Marder является "отличным образцом немецкого качества". На записи можно увидеть как Резников лично проехался на боевой машине. 

"С нетерпением ждем скорого приручения Leopard", — написал министр. 

Он поблагодарил за военную помощь канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. 

СПРАВКА. Marder – немецкая боевая машина пехоты (БМП). Разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.

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Дмитро Гриниченко
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