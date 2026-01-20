Новая атака РФ: известно о последствиях в Киевской, Одесской, Винницкой областях и в Днепре
В ночь на 20 января и утром Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами. Есть последствия в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и других областях. Об этом сообщили местные военные администрации.
Глава Киевской военной администрации Николай Калашник написал, что в результате массированной атаки в Бучанском районе смертельное ранение получил 50-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось – он погиб на месте.
Также повреждены помещения двух автозаправочных станций.
В Киеве в результате российской атаки пострадал один человек, более 5600 многоэтажек остались без тепла, левый берег – без воды.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что на рассвете враг вновь атаковал гражданскую инфраструктуру области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики.
В городе Черноморск зафиксировано попадание БпЛА в многоэтажку. Повреждены фасад и остекление.
В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры.
Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная написала, что в результате ночной вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры.
В Днепре в результате российской атаки повреждено предприятие, возник пожар, сообщил начальник ОВА Александр Ганжа. Разбиты окна в рядом расположенных зданиях. Повреждены многоэтажка, инфраструктура и пять авто.
Пострадали две женщины – 76 и 67 лет.
В Новоалександровской общине Днепровского района в результате применения БпЛА поврежден частный дом.
Также ночью россияне нанесли удар по промышленному объекту Полтавской области, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Возникли пожары на нескольких локациях, спасатели потушили их.
- 19 января Зеленский предупредил об угрозе нового масштабного российского обстрела.
- Россия почти каждый день атакует украинские энергетические объекты, добиваясь того, чтобы люди остались без света и тепла во время холодов.
