Нова масована атака: відомо про перші наслідки на Київщині, Одещині, Вінниччині та у Дніпрі

Уночі й зранку РФ знову била по Україні дронами та ракетами, зокрема по енергетичних об'єктах

Наслідки на Полтавщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 20 січня і зранку Росія атакувала Україну ударними безпілотниками й ракетами. Є наслідки у Київській, Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях. Про оце повідомили місцеві військові адміністрації.

Очільник Київської військової адміністрації Микола Калашник написав, що внаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але врятувати його не вдалося – він загинув на місці.

Також пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій.

У Києві внаслідок російської атаки постраждала одна людина, понад 5600 багатоповерхівок залишились без тепла, лівий берег – без води.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на світанку ворог знов атакував цивільну інфраструктуру області. Удари були спрямовані на житлові квартали та об’єкти енергетики.

У місті Чорноморськ зафіксовано влучання БпЛА в багатоповерхівку. Пошкоджено фасад та скління.

В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури.

Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна написала, що внаслідок нічної ворожої атаки є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

У Дніпрі внаслідок російської атаки понівечено підприємство, виникла пожежа, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. Побито вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджено багатоповерхівку, інфраструктуру і п'ять авто.

Постраждали дві жінки – 76 і 67 років.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджено приватний будинок.

Також уночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту Полтавської області, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Виникли пожежі на кількох локаціях, рятувальники згасили їх.