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Зеленский ответил на "судный день" Медведева: Не очень трезвое заявление

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 00:42
Зеленский ответил на
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назвал "не очень трезвым заявлением" слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который начал угрожать "судным днем" Украине за будущую деоккупацию военным путем захваченного Россией Крыма. Зеленский высказал свое мнение по этому поводу в вечернем видеообращении.

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"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не воспримет такое запугивание", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что заявление Медведева особенно цинично прозвучало в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского Боинга, когда в этом очевидном акте терроризма были убиты 298 человек.

"Уже тогда Россия шла по этому пути – к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится по поводу российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально", – сказал президент.

  • 17 июля Медведев, не называя конкретных имен, сказал, что для тех, кто попытается деоккупировать Крым "одномоментно наступит судный день".
  • Это не первое выражение "беспокойства" Медведева по поводу украинского Крыма. В конце июня он говорил о начале третьей мировой войны, в случае начала деоккупации полуострова.
  • По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, оккупанты в Крыму находятся в "постоянном напряжении", почти каждый день проводят учения, а мост через Керченский пролив охраняется "бешеным" количеством систем противовоздушной обороны. 

Читайте также: Украина может использовать HIMARS или M270 против целей в Крыму – представитель ГУР

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Крым Дмитрий Медведев
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