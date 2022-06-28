Данилов обратился к Медведеву: Возвращение Крыма будет проведено сразу, без попыток

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обратился к замглавы российского совбеза и экс-президенту РФ Дмитрию Медведеву насчет возвращения временно оккупированного Крыма. Об этом он написал в Twitter.

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"Хочу успокоить господина Медведева. "Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей", — написал Данилов.

Он отметил, что временно оккупированный полуостров возвратят сразу и без всяких попыток.

Ранее в интервью российским пропагандистам Дмитрий Медведев заявил, что "вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне".

"Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", — сказал он.

Ранее Данилов сравнил ракетные удары по украинским городам 26 июня с нацистской тактикой устрашения и заявил, что "украинцы не испугались".

В интервью LIGA.net Данилов сказал, что американский ленд-лиз для Украины еще не начал работать. По его прогнозам, этого можно ожидать в июле, августе или сентябре.

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Дмитрий Гриниченко

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