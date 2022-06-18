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Данилов спрогнозировал, когда заработает американский ленд-лиз для Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 12:05
Данилов спрогнозировал, когда заработает американский ленд-лиз для Украины - Фото
Алексей Данилов (фото – СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что ленд-лиз будет, вопрос только – когда. По его прогнозам, это может быть конец лета – начало осени. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Ленд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда, – говорит Данилов. – Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному. Для кого-то сутки – это как сутки, а для нас это совсем другие измерения".

По его словам, "это может быть июль-август, возможно, сентябрь". "Надо понимать, что мир не так велик. Все знают, что у кого есть в стране", — добавил он.

Данилов не делает трагедии из результатов третьей встречи в формате Рамштайн. "Если бы наша страна была членом НАТО, был бы совсем другой разговор и изменилась бы конфигурация таких встреч", – подчеркивает он.

Украина должна благодарить страны, которые оказывают помощь, говорит секретарь СНБО. "Их очень много. Не обо всех мы знаем. Очень многие страны просят не озвучивать военное вооружение, которое они нам передают. Пройдет время и будет наша победа – будем всех благодарить", – резюмирует он.

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снбо рамштайн Алексей Данилов ленд-лиз
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