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ВМС о Севастополе: Враг боится ВСУ. Придумал повод не "праздновать", чтобы не опозориться

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 12:40
ВМС о Севастополе: Враг боится ВСУ. Придумал повод не
Черноморский флот РФ, корабли (фото - ЕРА)

Военно-морские силы Украины отреагировали на заявление российских оккупантов о том, что ВСУ якобы атаковали одну из воинских частей РФ во временно оккупированном Севастополе, и якобы из-за этого россияне отменили празднование Дня Черноморского флота РФ. В ВМС считают, что на самом деле оккупанты опасаются ВСУ и придумали повод отменить праздник, "чтобы в который раз не опозориться перед всем миром".

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В Военно-морских силах заявили, что оккупанты в Крыму боятся ВСУ, и ярким примером тому является новость от росСМИ о том, что в Севастополе якобы украинским беспилотником была атакована одна из воинских частей захватчика. В ВМС отметили, что "по версии оккупантов, неопознанный летательный объект прилетел сегодня утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил пятерых человек".

"На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь ВСУ, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование Крымского моста", – сказано в сообщении ВМС.

Военно-морские силы также напомнили, что силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению временно оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения.

"Нашими целями являются исключительно военные объекты РФ. Мы не наносим удары по территории РФ", – добавили в ВМС.

  • Сегодня российские оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Якобы из-за этого в городе решили отменить все праздничные мероприятия по случаю дня флота России.

Читайте также: Как только будет возможность и поставлена задача – Данилов об ударе по Крымскому мосту

Оксана Житнюк
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