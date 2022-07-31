Оккупанты заявили об ударе по штабу флота в Севастополе. В ОВА Одессы говорят – провокация

Российские оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это провокацией.

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Главарь оккупантов в Севастополе Михаил Развожаев, которого РФ называет "губернатором", написал в Telegram, что сегодня утром по штабу флота в Севастополе якобы был нанесен удар, предварительно – с помощью беспилотника.

Он утверждает, что ранения получили пятеро сотрудников штаба. По словам Развожаева, из-за этого в городе отменены все праздничные мероприятия по случаю дня флота России. Он также опубликовал кадры, на которых видна едва пострадавшая клумба, небольшие осколки и тряпка с кровью у здания с целыми окнами.

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Братчук назвал "откровенной провокацией" сообщения о якобы атаке на штаб флота РФ в Севастополе.

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", – написал он.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не прокомментировала LIGA.net сообщение оккупантов, однако отметила, что ОК "Юг" о таком не сообщало.

СПРАВКА. На вооружении Украины стоят противокорабельные ракетные комплексы Harpoon, способные бить на расстояние около 300 км. Этими ракетами уже топили российский корабль снабжения, который шел на Змеиный остров. Также в апреле Украина с помощью своих ракет "Нептун" потопила флагман ЧФ РФ – крейсер "Москва". Россия сегодня отмечает день ВМФ, традиционно в этот день оккупанты проводили в Севастополе морской парад. При этом вчера в украинском ОК "Юг" сообщали, что Черноморская группировка российских кораблей движется в сторону Новороссийска. Сегодня утром в командовании сообщили, что 14 боевых кораблей российских оккупантов маневрируют в ракето-безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

19 июля в Минобороны пригрозили флоту России и заявили, что РФ должна покинуть временно оккупированный Крым, если хочет продолжить существовать как страна.

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Марк Сировой

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