UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты заявили об ударе по штабу флота в Севастополе. В ОВА Одессы говорят – провокация

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 09:35
Оккупанты заявили об ударе по штабу флота в Севастополе. В ОВА Одессы говорят – провокация - Фото
Штаб флота РФ в Севастополе (фото оккупантов)

Российские оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это провокацией.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главарь оккупантов в Севастополе Михаил Развожаев, которого РФ называет "губернатором", написал в Telegram, что сегодня утром по штабу флота в Севастополе якобы был нанесен удар, предварительно – с помощью беспилотника.

Он утверждает, что ранения получили пятеро сотрудников штаба. По словам Развожаева, из-за этого в городе отменены все праздничные мероприятия по случаю дня флота России. Он также опубликовал кадры, на которых видна едва пострадавшая клумба, небольшие осколки и тряпка с кровью у здания с целыми окнами.

Читайте также: Медведев разразился угрозами "судным днем" за Крым. Подоляк ответил: Вызывает жалость

Оккупанты заявили об ударе по штабу флота в Севастополе. В ОВА Одессы говорят – провокация

Оккупанты заявили об ударе по штабу флота в Севастополе. В ОВА Одессы говорят – провокация

Братчук назвал "откровенной провокацией" сообщения о якобы атаке на штаб флота РФ в Севастополе.

"Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", – написал он.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк не прокомментировала LIGA.net сообщение оккупантов, однако отметила, что ОК "Юг" о таком не сообщало.

СПРАВКА. На вооружении Украины стоят противокорабельные ракетные комплексы Harpoon, способные бить на расстояние около 300 км. Этими ракетами уже топили российский корабль снабжения, который шел на Змеиный остров. Также в апреле Украина с помощью своих ракет "Нептун" потопила флагман ЧФ РФ – крейсер "Москва".

Россия сегодня отмечает день ВМФ, традиционно в этот день оккупанты проводили в Севастополе морской парад. При этом вчера в украинском ОК "Юг" сообщали, что Черноморская группировка российских кораблей движется в сторону Новороссийска. Сегодня утром в командовании сообщили, что 14 боевых кораблей российских оккупантов маневрируют в ракето-безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

Читайте также: Как только будет возможность и поставленная задача – Данилов об ударе по Крымскому мосту

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым черноморский флот рф штаб севастополь удар атака день вмф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 