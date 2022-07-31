"Пытаются похвастаться". Оккупанты резко увеличили корабельную группировку – ОК "Юг"

30 июля российские оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно, пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота", – заявили в ОК "Юг".

Военные отметили, что 14 боевых кораблей российских оккупантов маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы.

"На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", – говорится с сообщении южного командования ВСУ.

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Наталия Медведева

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