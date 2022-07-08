Резников: "Нептун" продолжает стоять на охране акватории Черного моря
08.07.2022, 15:08
Алексей Резников (скриншот)
Несмотря на ракетные удары России по объектам военной инфраструктуры Украины, в частности по цехам, где могли производить части противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", эта система продолжает функционировать в Вооруженных Силах Украины. Об этом на онлайн-конференции "Будуємо разом" от Forbes Ukraine заявил министр обороны Алексей Резников.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Нептун" сегодня преданно охраняет акваторию Черного моря", – сказал он.
СПРАВКА. Ракетный комплекс РК-360 МЦ "Нептун" – наземный комплекс противокорабельных крылатых ракет, разработанный украинским КБ "Луч". Дальность полета ракеты – 280 км, скорость – 900 км/ч. Комплекс предназначен для поражения крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных и других видов кораблей. 15 марта 2021 года первые образцы "Нептуна" были переданы ВМС.
- 13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": российский корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что "Москва" затонула.
- В Украине считают, что большая часть экипажа не выжила. У оккупантов сохраняют молчание на эту тему.
- 17 апреля генконструктор КБ "Луч" Олег Коростелев поблагодарил коллектив предприятия за создание ракетного комплекса "Нептун" и сказал: "Россияне бьют по цехам и станкам, но им не уничтожить наш разум и идеи".
Читайте также: Создатели "Нептуна": Точный залп по флагману вражеского флота – самая высокая награда
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии