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Зеленский: Цель Украины – восстановить территориальную целостность, включая Крым

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 01:19
Зеленский: Цель Украины – восстановить территориальную целостность, включая Крым - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Результатом войны с Россией должно стать восстановление территориальной целостности Украины, включая временно оккупированный Крым. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на саммите совета директоров The Wall Street Journal.

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"Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это –оттеснить войска Российской Федерации к границам на 24 февраля. И мы понимаем, что полностью восстановить территориальную целостность на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно. Мы можем показать свою мощь, а потом мы перейти на дипломатический путь, поскольку любая война заканчивается дипломатией. И поэтому я считаю, что нам нужно выдержать. Нам нужна санкционная поддержка от наших партнеров, поддержка оружием и поддержка в восстановлении нашей территориальной целостности. Возможно, потребуются разные форматы переговоров. Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Но я уверен, и наш народ уверен, и армия уверена, что мы победим", – сказал Зеленский.

По словам президента, для восстановления экономики и инфраструктуры Украины, по предварительной оценке, потребуется около $ 600 млрд.

Зеленский заявил, что Россия должна будет выплатить репарации Украине.

"Они сами все разрушили, – сказал он. – Вам кажется, что у вас есть бизнес с Россией… прибыльный бизнес, но однажды вы просыпаетесь и обнаруживаете, что из России на вас летит ракета, и все меняется".

Россия должна сыграть свою роль в восстановлении Украины, при этом необходима поддержка всей Европы и Запада, сказал он.

"Мы боремся с Россией, но мы также боремся за ценности всего цивилизованного мира", – заявил Зеленский.

  • 28 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что российские войска надо выгнать и из временно оккупированного Крыма. 

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Наталия Медведева
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