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"Так работают HIMARS". ВСУ сожгли бегущую колонну армии России – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 08:53
Уничтоженная колонна армии России (скриншот видео Страткома)

Украинские военные ударили по колонне армии России, которая пыталась сбежать. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Вот так работают HIMARS. Семь единиц техники уничтожено… Красиво очень", – слышно голоса украинских военных за кадром.

В результате удара были уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек".

В Страткоме не уточняют, где именно это произошло, но пишут, что колонна россиян пыталась сбежать от украинской армии. А контрнаступление ВСУ идет на востоке и юге.

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Марко Сировой
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ВСУ наступление армия рф HIMARS войска россии контрнаступление
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