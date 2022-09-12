"Так работают HIMARS". ВСУ сожгли бегущую колонну армии России – видео

Украинские военные ударили по колонне армии России, которая пыталась сбежать. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Вот так работают HIMARS. Семь единиц техники уничтожено… Красиво очень", – слышно голоса украинских военных за кадром.

В результате удара были уничтожены несколько танков и тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Солнцепек".

В Страткоме не уточняют, где именно это произошло, но пишут, что колонна россиян пыталась сбежать от украинской армии. А контрнаступление ВСУ идет на востоке и юге.

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Украинские военные продолжают освобождать Харьковскую и Донецкую области, за сутки оккупантов выбили из 20+ населенных пунктов, сообщили в Генштабе.

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Марко Сировой

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