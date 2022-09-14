Николаев попал под массированный обстрел, пострадали жилые дома — городской голова

Николаев в ночь на 14 сентября попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, после 01:00 Николаев массированно обстреляли, россияне попали в жилые дома.

На местах прилетов работают аварийные бригады и сотрудники коммунальных служб — на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.

Сенкевич отметил, что собирает детальную информацию о последствиях удара по городу и пообещал предоставить подробности позже.

Читайте также: Белый дом: Наступление Украины — это ошеломляющий успех, но впереди битва в районе Херсона

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.