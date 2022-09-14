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Николаев попал под массированный обстрел, пострадали жилые дома — городской голова

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 07:36
Николаев попал под массированный обстрел, пострадали жилые дома — городской голова - Фото
Александр Сенкевич (Фото: скриншот с видео)

Николаев в ночь на 14 сентября попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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По его словам, после 01:00 Николаев массированно обстреляли, россияне попали в жилые дома. 

На местах прилетов работают аварийные бригады и сотрудники коммунальных служб — на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта. 

Сенкевич отметил, что собирает детальную информацию о последствиях удара по городу и пообещал предоставить подробности позже. 

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Дмитро Гриниченко
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война Николаев обстрелы александр сенкевич
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