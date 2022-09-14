Николаев попал под массированный обстрел, пострадали жилые дома — городской голова
14.09.2022, 07:36
Александр Сенкевич (Фото: скриншот с видео)
Николаев в ночь на 14 сентября попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
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По его словам, после 01:00 Николаев массированно обстреляли, россияне попали в жилые дома.
На местах прилетов работают аварийные бригады и сотрудники коммунальных служб — на некоторых улицах расчищают проезд для общественного транспорта.
Сенкевич отметил, что собирает детальную информацию о последствиях удара по городу и пообещал предоставить подробности позже.
- Недавно глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сказал, что бои в Херсонской области отвлекают россиян от Николаева, в результате чего обстрелы уменьшились.
- Россияне сильно обстреляли Николаев в ночь на 11 сентября, девять человек получили ранения.
- 13 сентября на юге авиация Вооруженных Сил Украины нанесла девять ударов по противнику, а зенитчики сбили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 в районе Давыдова Брода.
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