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Авиация ВСУ нанесла девять ударов, зенитчики сбили бомбардировщик и вертолет — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 06:21
Авиация ВСУ нанесла девять ударов, зенитчики сбили бомбардировщик и вертолет — ОК
Истребители МиГ-29 (Фото: EPA)

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла девять ударов по противнику, а зенитчики сбили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 в районе Давыдова Брода. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг". 

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Военные заявил, что ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины на протяжении боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Были поражены три района сосредоточения сил и средств противника в Меловом и Дудчанах, три пункта управления в Урожайном и Херсоне. 

Также ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту, когда россияне пытались его отремонтировать — переправа непригодна для проезда. Также поражена понтонная переправа в Дарьевке, ее дальнейшее использование невозможно. 

Читайте также: Белый дом: Наступление Украины — это ошеломляющий успех, но впереди битва в районе Херсона 

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери России ОК Юг
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