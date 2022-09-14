Авиация ВСУ нанесла девять ударов, зенитчики сбили бомбардировщик и вертолет — ОК "Юг"
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла девять ударов по противнику, а зенитчики сбили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 в районе Давыдова Брода. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявил, что ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины на протяжении боевого дня выполнили более 430 огневых задач.
Были поражены три района сосредоточения сил и средств противника в Меловом и Дудчанах, три пункта управления в Урожайном и Херсоне.
Также ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту, когда россияне пытались его отремонтировать — переправа непригодна для проезда. Также поражена понтонная переправа в Дарьевке, ее дальнейшее использование невозможно.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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