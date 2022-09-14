Авиация ВСУ нанесла девять ударов, зенитчики сбили бомбардировщик и вертолет — ОК "Юг"

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла девять ударов по противнику, а зенитчики сбили бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8 в районе Давыдова Брода. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявил, что ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны Украины на протяжении боевого дня выполнили более 430 огневых задач.

Были поражены три района сосредоточения сил и средств противника в Меловом и Дудчанах, три пункта управления в Урожайном и Херсоне.

Также ВСУ нанесли удар по Каховскому мосту, когда россияне пытались его отремонтировать — переправа непригодна для проезда. Также поражена понтонная переправа в Дарьевке, ее дальнейшее использование невозможно.

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Дмитро Гриниченко

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