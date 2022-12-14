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Залужный: Силы обороны готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 19:55
Залужный: Силы обороны готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook/CinCAFU)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что Силы обороны готовятся к разным сценариям в ближайшие месяцы. Об этом Залужный сказал во время разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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Как отмечается, Залужный и Каволи обменялись оценками стратегической обстановки и обсудили потребности ВСУ в вооружении и технике.

"Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", – сообщил Залужный.

Читайте также: Залужный: Каждый день осознаю цену, которую платим за свободу, и собираю всю волю в кулак

Наталія Медведєва
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война Донбасс Валерий Залужный Кристофер Каволи
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