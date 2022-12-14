ВСУ отбили атаки на востоке и накрыли оккупантов в Запорожской, Луганской областях: сводка
Украинские военные отбили ряд атак армии России на востоке и результативно ударили по оккупантам в Луганской и Запорожской областях. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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За сутки украинские военные отбили атаки в районе Грениковки Харьковской области, Новоселовского, Червонопоповки, Серебрянского и Белогоровки Луганской области, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Курдюмовки, Невельского, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления и четыре района скопления личного состава противника.
В ночь с 12 на 13 декабря в районе Новоайдара Луганской области уничтожены более 15 российских военных. В Запорожской области ранены до 100 оккупантов, уничтожен склад боеприпасов.
По данным Генштаба, из-за большого количества раненых оккупанты забирают под нужды военных больницу №3 в Луганске и №15 в Юбилейном Луганской области.
- Министр обороны Резников заявил: ВСУ возобновят наступление, когда земля промерзнет и по ней сможет пройти тяжелая техника.
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