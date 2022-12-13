Россия добилась определенных успехов под Бахмутом, но Украина удерживает город – Пентагон

Армия России смогла добиться определенных успехов в районе Бахмута, но украинские военные удерживают оборону города. Об этом заявил на брифинге неназванный чиновник Пентагона.

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"Особенно интенсивные бои идут в районе Бахмута на Донбассе, где российские войска проводят наступательные наземные операции, пытаясь взять город. Бои остаются тяжелыми, и россияне добились определенных успехов в захвате территории. Однако Украина продолжает удерживать город", – заявил он.

По его словам, РФ отдает предпочтение этому району, особенно активно действует ЧВК Вагнера. Успехи оккупантов можно охарактеризовать как постепенные, однако в районе Бахмута продолжается очень тяжелая борьба.

В Харьковской и Херсонской областях Украина работает над закреплением своих успехов, добавил чиновник Пентагона. Но там нет таких же крупных боев, как под Бахмутом.

По данным Генштаба, РФ наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

Министр обороны Резников заявил: ВСУ возобновят наступление, когда земля промерзнет и по ней сможет пройти тяжелая техника.

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Марко Сировой

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