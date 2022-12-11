"Останавливаться не собираемся": Резников рассказал о продолжении наступления ВСУ

ВСУ возобновят наступление после того, как земля промерзнет и по ней сможет пройти тяжелая техника. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в Николаеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

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Резников сказал, что Украина ожидает от партнеров танки и самолеты, которые сами по себе создадут достаточный потенциал для освобождения временно оккупированных Россией территорий. По его словам, у ВСУ уже есть "хороший опыт" с освоением такой передовой техники, как IRIS-T, включая обслуживание и ремонт такой техники в полевых условиях.

Отвечая на вопрос о том, как наступление зимы влияет на ход войны, Резников сказал, что "ВСУ не планируют останавливаться" и возобновят активные наступательные действия, когда почва замерзнет и станет более твердой для более легкого прохождения колесной техники.

Он еще раз подчеркнул, что для Украины конечной целью является освобождение от российских захватчиков всех ее территорий в международно признанных границах 1991 года.

6 декабря Резников заявил, что у Запада нет "усталости" от войны, и союзники намерены продолжать поддерживать Украину до победы.

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Сергій Бережний

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