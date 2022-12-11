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"Останавливаться не собираемся": Резников рассказал о продолжении наступления ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
11.12.2022, 23:54
Алексей Резников (Фото: EPA)

ВСУ возобновят наступление после того, как земля промерзнет и по ней сможет пройти тяжелая техника. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в Николаеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.  

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Резников сказал, что Украина ожидает от партнеров танки и самолеты, которые сами по себе создадут достаточный потенциал для освобождения временно оккупированных Россией территорий. По его словам, у ВСУ уже есть "хороший опыт" с освоением такой передовой техники, как IRIS-T, включая обслуживание и ремонт такой техники в полевых условиях. 

Отвечая на вопрос о том, как наступление зимы влияет на ход  войны, Резников  сказал, что "ВСУ не планируют останавливаться" и возобновят активные наступательные действия, когда почва замерзнет и станет более твердой для более легкого прохождения колесной техники. 

Он еще раз подчеркнул, что для Украины конечной целью является освобождение от российских захватчиков всех ее территорий в международно признанных границах 1991 года. 

Читайте также: Нужно дать Украине все оружие и не указывать ВСУ, куда можно бить, а куда нет — Ринкевичс

Сергій Бережний
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Алексей Резников контрнаступление ВСУ
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