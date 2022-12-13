Россия пытается наступать на четырех направлениях и проводит ротацию на юге – Генштаб
Армия России пытается наступать на четырех направлениях и устроила ротацию на юге. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Действия оккупантов:
Армия РФ сосредотачивает усилия на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. На других направлениях – обороняется.
На Херсонском направлении оккупанты проводят ротацию, занимают жилье, из которого выгнали местных. 10-11 декабря замечен отвод оккупантов из Новониколаевки и Михайловки Херсонской области.
Враг использует гражданские объекты для лечения своих раненых. Например, в Луганске под военный госпиталь переоборудовали корпус роддома, а в Мелитополе – детский санаторий.
За сутки армия РФ нанесла семь ракетных ударов (пять из них – по Константиновке) и 79 раз обстреливала из РСЗО, в частности Херсон.
Действия сил обороны:
За сутки отбиты атаки в районах Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Краснопоповки и Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского, Соледара, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.
Авиация нанесла пять ударов по скоплениям сил и техники врага. Артиллерия и ракетные войска поразили два пункта управления, шесть районов скопления личного состава и склад горючего.
- Министр обороны Резников заявил: ВСУ возобновят наступление, когда земля промерзнет и по ней сможет пройти тяжелая техника.
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