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На юге и севере Бахмута россиян отбросили на расстояние от 250 м до 1,5 км – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 13:13
На юге и севере Бахмута россиян отбросили на расстояние от 250 м до 1,5 км – ВСУ - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр'')

На юге и севере от Бахмута Силы обороны отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 км. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире 24 канала.

По словам спикера ВСУ, подразделения российских войск на некоторых участках севернее и южнее Бахмута отступили на разную глубину.

"В результате активной обороны наши подразделения на севере и юге Бахмутскоо фронта смогли отбросить оккупанта на расстояние от 250 метров до полутора километров", – сказал Череватый.

По его словам, в Бахмуте россияне перегруппироовываются, но теряют инициативу вследствие правильно организованной украинскими военными обороны и максимально эффективного использования ВСУ сил и средств.

"Нам удалось достигнуть главного – по сути выбить боевой наступательный потенциал врага, нанести ему огромные потери в личном составе и технике, и таким образом сломать его боевой дух, существенно снизить морально-психологическое состояние его войск и тем самым подготовиться к последующему развитию событий", – сказал Череватый.

  • 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков группы Вагнера под Бахмутом.
  • Утром 12 мая Генштаб сообщил, что продолжаются ожесточенные бои в Бахмуте, Россия снова атакует дорогу на Константиновку.

Читайте также: Зеленский о Бахмуте: Остановили врага и даже отбросили его назад на некоторых направлениях

Наталья Медведева
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войнабахмутСергей Череватый
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