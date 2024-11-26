Глава МИД Чехии: Чешская инициатива в 2025 году будет, уже нашли Украине много снарядов

Чешский министр заверил, что все запланированные поставки боеприпасов для ВСУ в этом году будут выполнены

Ян Липовский (Фото: ЕРА)

Так называемая чешская инициатива по поставке артиллерийских снарядов Украине в 2025 году будет продолжена, союзники уже обнаружили "большое количество" боезарядов. Об этом в интервью Европейской правде сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Премьер-министр Чехии Петр Фиала вместе с премьер-министром Дании и премьер-министром Нидерландов уже договорились продолжить это в 2025 году <...> К 2025 году мы уже нашли большое количество уже изготовленных боеприпасов по всему миру, которые можно выкупить для ВСУ", – сказал он, добавив, что в следующем году Украина будет так же нуждаться в снарядах.

Чешский министр заверил, что все запланированные поставки боеприпасов для ВСУ в этом году будут выполнены.

Липовский отметил, что нет точной информации о количестве переданных и запланированных снарядов, но получил заверения от ответственных коллег, что к концу 2024 года необходимые объемы будут достигнуты.