Глава МЗС Чехії: Чеська ініціатива у 2025 році буде, вже знайшли Україні багато снарядів
Так звана чеська ініціатива з постачання артилерійських снарядів Україні у 2025 році буде продовжена, союзники вже знайшли "велику кількість" боєзарядів. Про це в інтерв'ю Європейській правді повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
"Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нідерландів вже домовилися продовжити це у 2025 році <...> На 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ", – сказав він, додавши, що наступного року Україна так само потребуватиме снарядів.
Чеський міністр запевнив, що всі заплановані постачання боєприпасів для ЗСУ цього року будуть виконані.
Ліпавський зазначив, що не має точної інформації про кількість переданих і запланованих снарядів, але отримав запевнення від відповідальних колег, що до кінця 2024 року необхідні обсяги будуть досягнуті.
- 25 червня 2024 року прем'єр Чехії Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.
- 16 вересня президент Зеленський сказав, що Україна розраховувала укомплектувати західною зброєю 14 бригад, але через затримки у постачаннях не вдалося забезпечити й чотирьох. Це стосувалося й артснарядів.