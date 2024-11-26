Глава МЗС Чехії: Чеська ініціатива у 2025 році буде, вже знайшли Україні багато снарядів

Чеський міністр запевнив, що всі заплановані постачання боєприпасів для ЗСУ цього року будуть виконані

Ян Ліпавський (Фото: ЕРА)

Так звана чеська ініціатива з постачання артилерійських снарядів Україні у 2025 році буде продовжена, союзники вже знайшли "велику кількість" боєзарядів. Про це в інтерв'ю Європейській правді повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нідерландів вже домовилися продовжити це у 2025 році <...> На 2025 рік ми вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ", – сказав він, додавши, що наступного року Україна так само потребуватиме снарядів.

Чеський міністр запевнив, що всі заплановані постачання боєприпасів для ЗСУ цього року будуть виконані.

Ліпавський зазначив, що не має точної інформації про кількість переданих і запланованих снарядів, але отримав запевнення від відповідальних колег, що до кінця 2024 року необхідні обсяги будуть досягнуті.