Зеленський прибув до Чехії, обіцяє хороші новини щодо авіації

Владимир Зеленский и Елена Зеленская в Чехии (Фото: @ZelenskyyUa)

Президент Володимир Зеленський прибув до Чехії з офіційним візитом, де планує обговорити продовження чеської артилерійської ініціативи та співпрацю у розвитку української військової авіації. Про це президент повідомив у мережі Х.

За словами Зеленського, під час візиту він зустрінеться із президентом Чехії Петром Павлом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, із головами обох палат чеського парламенту, лідерами парламентських фракцій, а також з керівниками оборонних компаній, студентами та українською громадою.

"Найголовніше, ми висловлюємо нашу вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива довела свою ефективність, і ми продовжуватимемо ці зусилля", – написав президент.

Також планується обговорення співпраці у розвитку української військової авіації, розширення програм підготовки українських пілотів та підтримка українського парку F-16.

"Разом з Чеською Республікою та іншими членами авіаційної коаліції ми готуємо гарні новини для України", – заявив Зеленський.

На зустрічах із чеським керівництвом президент також планує обговорити дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію для досягнення тривалого припинення вогню та повного припинення війни.