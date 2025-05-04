Зеленський прибув до Чехії, обіцяє хороші новини щодо авіації
Президент Володимир Зеленський прибув до Чехії з офіційним візитом, де планує обговорити продовження чеської артилерійської ініціативи та співпрацю у розвитку української військової авіації. Про це президент повідомив у мережі Х.
За словами Зеленського, під час візиту він зустрінеться із президентом Чехії Петром Павлом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, із головами обох палат чеського парламенту, лідерами парламентських фракцій, а також з керівниками оборонних компаній, студентами та українською громадою.
"Найголовніше, ми висловлюємо нашу вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива довела свою ефективність, і ми продовжуватимемо ці зусилля", – написав президент.
Також планується обговорення співпраці у розвитку української військової авіації, розширення програм підготовки українських пілотів та підтримка українського парку F-16.
"Разом з Чеською Республікою та іншими членами авіаційної коаліції ми готуємо гарні новини для України", – заявив Зеленський.
На зустрічах із чеським керівництвом президент також планує обговорити дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію для досягнення тривалого припинення вогню та повного припинення війни.
- 15 лютого президент Чехії Павел повідомив, що ініціатива з постачання боєприпасів до України буде продовжуватися, а за останній рік поставлено 1,6 млн снарядів.
- 28 березня прем'єр країни Фіала заявив, що у межах чеської ініціативи Україна може отримати у 2025 році не менше снарядів, ніж минулого року.
- 27 квітня повідомлялося, що до кінця квітня 2025 року Україна отримала ще 400 000 великокаліберних снарядів у межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів.