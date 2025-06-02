На фоне переговоров в Стамбуле фон дер Ляйен обсудила с Грэмом санкции против России

ЕС сейчас готовит новые санкции, касающиеся энергетического сектора России, в том числе инфраструктуры Северного потока

Линдси Грэм и Урсула фон дер Ляйен (Фото: @vonderleyen/Х)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что встретилась с американским сенатором от Республиканской партии Линдси Грэмом. На фоне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле они обсудили возможность ужесточения санкций против РФ.

"Хорошая дискуссия с Линдси Грэмом. ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, включая снижение предельной цены на нефть. Эти шаги, предпринятые вместе с мерами США, резко усилят совместное влияние наших санкций", – говорится в сообщении фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила необходимость достичь реального прекращения огня, заставить Россию сесть за стол переговоров и завершить войну против Украины.

Она подчеркнула, что единственный способ влияния на Россию – это давление, поскольку другие методы не работают. ЕС сейчас готовит новые санкции, касающиеся энергетического сектора России, в том числе инфраструктуры Северного потока, а также банковской системы.

Между тем в Стамбуле продолжается второй раунд переговоров делегаций Украины и России.

Видео: BBC