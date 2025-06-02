На тлі переговорів у Стамбулі фон дер Ляєн обговорила з Гремом санкції проти Росії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрілася з американським сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом. На тлі переговорів української та російської делегацій у Стамбулі вони обговорили можливість посилення санкцій проти РФ.
"Гарна дискусія з Ліндсі Гремом. ЄС готує 18-й пакет жорстких санкцій, включно зі зниженням граничної ціни на нафту. Ці кроки, вжиті разом із заходами США, різко посилять спільний вплив наших санкцій", – йдеться у дописі фон дер Ляєн.
Президентка Єврокомісії наголосила на необхідності досягти реального припинення вогню, змусити Росію сісти за стіл переговорів і завершити війну проти України.
Вона підкреслила, що єдиний спосіб впливу на Росію – це тиск, оскільки інші методи не працюють. ЄС зараз готує нові санкції, які стосуватимуться енергетичного сектору Росії, зокрема інфраструктури Північного потоку, а також банківської системи.
Тим часом у Стамбулі триває другий раунд переговорів делегацій України та Росії.
Відео: BBC
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- 1 червня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що сподівається на запровадження санкцій проти Росії до саміту G7, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.