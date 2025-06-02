На тлі переговорів у Стамбулі фон дер Ляєн обговорила з Гремом санкції проти Росії

ЄС зараз готує нові санкції, які стосуватимуться енергетичного сектору Росії, зокрема інфраструктури Північного потоку

Ліндсі Грем та Урсула фон дер Ляєн (Фото: @vonderleyen/Х)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що зустрілася з американським сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом. На тлі переговорів української та російської делегацій у Стамбулі вони обговорили можливість посилення санкцій проти РФ.

"Гарна дискусія з Ліндсі Гремом. ЄС готує 18-й пакет жорстких санкцій, включно зі зниженням граничної ціни на нафту. Ці кроки, вжиті разом із заходами США, різко посилять спільний вплив наших санкцій", – йдеться у дописі фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила на необхідності досягти реального припинення вогню, змусити Росію сісти за стіл переговорів і завершити війну проти України.

Вона підкреслила, що єдиний спосіб впливу на Росію – це тиск, оскільки інші методи не працюють. ЄС зараз готує нові санкції, які стосуватимуться енергетичного сектору Росії, зокрема інфраструктури Північного потоку, а також банківської системи.

Тим часом у Стамбулі триває другий раунд переговорів делегацій України та Росії.

Відео: BBC