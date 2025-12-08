Зеленский раскрыл кандидатов на пост главы Офиса президента и оценил каждого

Глава государства рассказал о плюсах и минусах от назначения Федорова, Шмыгаля, Буданова, Палисы или Кислицы на руководителя ОП

Владимир Зеленский (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что на должность нового главы его Офиса рассматриваются вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица. Об этом глава государства рассказал в ответ на вопрос журналиста LIGA.net во время общения с украинскими медиа.

Федоров и Шмыгаль

"У меня есть варианты министр Шмыгаль или министр Федоров, но тут я вызов, потому что Рада должна их снимать перед тем, как буду назначать [в Офис]. И здесь не хочется, чтобы было, как в этой игре "Дженга", когда ты одну деталь вытащил – и все рассыпалось. Офис Президента важен, но есть и другие институты", – заявил Зеленский.

Относительно того, кто может заменить Федорова в Минцифре, президент отметил, что "не знает", но добавил, что "там много молодых, умных людей, может Михаил и найдет альтернативу себе".

Однако относительно Шмыгаля он отметил, что с Министерством обороны сложнее: "Потому что весь бюджет там, ответственность там, армия там – сегодня это приоритет номер один".

Зеленский не уверен, что Верховная Рада вместе с правительством сможет найти кандидатуру на должность главы МО: "Они до сих пор не могут найти, если честно, [новых руководителей на] Минюст и Минэнерго. Надеюсь, что в ближайшее время закроют это положение".

Несмотря на это, добавил президент, власть не сбрасывает со счета варианты с назначением Федорова или Шмыгаля: "Эти кандидатуры хорошие, все люди командные".

Кислица

Относительно первого заместителя руководителя МИД Кислицы, президент заявил, что тот сейчас "очень помогает" ему в переговорном треке. Он считает, что вытянуть это направление из дипломатического ведомства "также непросто".

Зеленский предположил, что если Кислица станет главой Офиса, то тогда направлением работы ведомства больше будет международная политика.

"Не уверен по внутренним вопросам, что Кислица готова на это тратить время и сможет [это делать]", – подытожил Зеленский.

Палиса

Относительно полковника Палисы, президент отметил, что тот "очень хороший военный" и разбирается сугубо в этом направлении.

"Я уверен, что он со временем разберется и в таких вещах. Но пока, мне кажется, немножко ему не хватит этого, и он будет отвлекаться, опять-таки, на войну [которая является его] приоритетом", – пояснил Зеленский.

Буданов

"Буданов руководит разведкой. ГУР – важное направление. [Он] может быть руководителем Офиса, как и каждая из этих кандидатур", – отметил президент.

По его словам, по Буданову "надо думать", поскольку тот все-таки занимается разведкой, а значит нужно понимать, кто будет вместо него возглавлять ГУР.

"Это также вопрос непростой", – резюмировал Зеленский.

"Надо определиться"

Президент заявил, что "в любом случае надо делать выбор" относительно нового руководителя ОП.

Однако он добавил, что если это продлится долгое время, то он "привыкнет, что может и сам справиться без главы Офиса, и может совсем жить без [него]". Президент говорил это с шутливой интонацией.

"Поэтому надо, надо определиться", – подытожил он.