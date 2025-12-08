У Зеленского ответили, почему все еще нет нового главы Офиса президента

Пауза в назначении преемника Ермака связана с переговорами, от которых будет зависеть, на каких вопросах сосредоточится новый глава ОП, заявил Литвин

Владимир Зеленский (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Владимир Зеленский еще не назначил нового руководителя своего Офиса из-за нынешних переговоров с Соединенными Штатами и партнерами, от которых будет зависеть формат работы руководителя ведомства. Об этом в соцсети X написал советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, реагируя на сообщение корреспондента издания The Economist Оливера Кэролла.

Журналист, ссылаясь на текст медиа Украинская правда, заявил, что Зеленский все еще не определился с преемником Андрея Ермака, и что фаворит на должность руководителя ОП, вице-премьер-министр Михаил Федоров, "благоразумно выдвинул несколько условий: широкое переформатирование офиса и реформы".

"Это, похоже, заставило президента задуматься. Будет жаль, если Зеленский снова упустит свой шанс", – написал журналист.

Однако Литвин опроверг эти данные.

"Пауза" обусловлена тем, что в то же время ведутся ОЧЕНЬ интенсивные переговоры с США и другими [партнерами], и в зависимости от их результатов будет решено, на чем сосредоточиться: должен ли глава Офиса больше выполнять скорее роль вроде советника по вопросам нацбезопасности, или [уделять] больше внимания внутренней политике", – написал советник.

Также он назвал информацию из текста УП "слухами", и заявил, что журналисты якобы не проверили информацию. В 2024 году издание заявляло о якобы давлении со стороны Литвина, а тот отрицал это (подробнее читайте в его интервью LIGA.net того времени).