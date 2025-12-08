У Зеленського відповіли, чому все ще немає нового глави Офісу президента
Президент Володимир Зеленський ще не призначив нового керівника свого Офісу через нинішні переговори зі Сполученими Штатами та партнерами, від яких залежатиме формат роботи керівника відомства. Про це у соцмережі X написав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, реагуючи на допис кореспондента видання The Economist Олівера Керолла.
Журналіст, посилаючись на текст медіа Українська правда, заявив, що Зеленський все ще не визначився з наступником Андрія Єрмака, і що фаворит на посаду керівника ОП, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, "розсудливо висунув кілька умов: широке переформатування офісу та реформи".
"Це, схоже, змусило президента задуматися. Буде шкода, якщо Зеленський знову втратить свій шанс", – написав журналіст.
Однак Литвин заперечив ці дані.
"Пауза" зумовлена тим, що водночас ведуться ДУЖЕ інтенсивні перемовини зі США та іншими [партнерами], і залежно від їхніх результатів буде вирішено, на чому зосередитись: чи має глава Офісу більше виконувати радше роль на кшталт радника з питань нацбезпеки, або [приділяти] більше уваги внутрішній політиці", – написав радник.
Також він назвав інформацію з тексту УП "чутками", і заявив, що журналісти нібито не перевірили інформацію. У 2024 році видання заявляло про буцімто тиск з боку Литвина, а той заперечував це (детальніше читайте у його інтерв'ю LIGA.net того часу).
- Попередній глава ОП Єрмак пішов у відставку після обшуків антикорупційних органів. Під час перебування на посаді він заявляв, що займається зовнішньою політикою, оскільки виконує функції радника з питань нацбезпеки. Офіційно такої посади в України немає, але Єрмак вів переговори з такими радниками з інших країн-партнерів.
- Співрозмовники LIGA.net також заявляли, що новим керівником Офісу, ймовірно, буде призначено Федорова.
Коментарі (0)