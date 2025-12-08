У Зеленського відповіли, чому все ще немає нового глави Офісу президента

Пауза у призначенні наступника Єрмака виникла через міжнародні переговори, від яких залежатиме, на яких питаннях зосередиться новий керівник ОП, заявив Литвин

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Володимир Зеленський ще не призначив нового керівника свого Офісу через нинішні переговори зі Сполученими Штатами та партнерами, від яких залежатиме формат роботи керівника відомства. Про це у соцмережі X написав радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, реагуючи на допис кореспондента видання The Economist Олівера Керолла.

Журналіст, посилаючись на текст медіа Українська правда, заявив, що Зеленський все ще не визначився з наступником Андрія Єрмака, і що фаворит на посаду керівника ОП, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, "розсудливо висунув кілька умов: широке переформатування офісу та реформи".

"Це, схоже, змусило президента задуматися. Буде шкода, якщо Зеленський знову втратить свій шанс", – написав журналіст.

Однак Литвин заперечив ці дані.

"Пауза" зумовлена тим, що водночас ведуться ДУЖЕ інтенсивні перемовини зі США та іншими [партнерами], і залежно від їхніх результатів буде вирішено, на чому зосередитись: чи має глава Офісу більше виконувати радше роль на кшталт радника з питань нацбезпеки, або [приділяти] більше уваги внутрішній політиці", – написав радник.

Також він назвав інформацію з тексту УП "чутками", і заявив, що журналісти нібито не перевірили інформацію. У 2024 році видання заявляло про буцімто тиск з боку Литвина, а той заперечував це (детальніше читайте у його інтерв'ю LIGA.net того часу).