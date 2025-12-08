Зеленський розкрив кандидатів на посаду глави Офісу президента й оцінив кожного

Глава держави розповів про плюси та мінуси від призначення Федорова, Шмигаля, Буданова, Паліси або Кислиці на посаду керівника ОП

Володимир Зеленський (Фото: SARAH MEYSSONNIER / EPA)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що на посаду нового глави його Офісу розглядаються віцепрем'єр-міністр, глава Мінцифри Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, заступник керівника ОП Павло Паліса та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Про це глава держави розповів у відповідь на запитання журналіста LIGA.net під час спілкування з українськими медіа.

Федоров і Шмигаль

"У мене є варіанти міністр Шмигаль або міністр Федоров, але тут я виклик, тому що Рада повинна їх знімати перед тим, як буду призначати [до Офісу]. І тут не хочеться, щоб було, як в цій грі "Дженга", коли ти одну деталь витягнув – і все розсипалося. Офіс Президента важливий, але є й інші інституції", – заявив Зеленський.

Стосовно того, хто може замінити Федорова у Мінцифрі, президент зазначив, що "не знає", але додав, що "там багато молодих, розумних людей, може Михайло і знайде альтернативу собі".

Однак щодо Шмигаля він зауважив, що з Міністерством оборони складніше: "Тому що весь бюджет там, відповідальність там, армія там – сьогодні це пріоритет номер один".

Зеленський не впевнений, що Верховна Рада разом з урядом зможе знайти кандидатуру на посаду глави МО: "Вони досі не можуть знайти, якщо чесно, [нових очільників на] Мін'юст і Міненерго. Надіюсь, що найближчим часом закриють це положення".

Попри це, додав президент, влада не скидає з рахунку варіанти з призначенням Федорова або Шмигаля: "Ці кандидатури хороші, всі люди командні".

Кислиця

Щодо першого заступника керівника МЗС Кислиці, президент заявив, що той зараз "дуже допомагає" йому у переговорному треку. Він вважає, що витягнути цей напрямок з дипломатичного відомства "також непросто".

Зеленський припустив, що якщо Кислиця стане главою Офісу, то тоді напрямком роботи відомства більше буде міжнародна політика.

"Не впевнений щодо внутрішніх питань, що Кислиця готова на це витрачати час і зможе [це робити]", – підсумував Зеленський.

Паліса

Стосовно полковника Паліси, президент зазначив, що той "дуже хороший військовий" і розбирається суто у цьому напрямку.

"Я впевнений, що він згодом розбереться і в таких речах. Але поки що, мені здається, трішки йому не вистачить цього, і він буде відвлікатися, знову-таки, на війну [яка є його] пріоритетом", – пояснив Зеленський.

Буданов

"Буданов керує розвідкою. ГУР – важливий напрямок. [Він] може бути керівником Офісу, як і кожна з цих кандидатур", – зазначив президент.

За його словами, щодо Буданова "треба думати", оскільки той все-таки займається розвідкою, а значить потрібно розуміти, хто буде замість нього очолювати ГУР.

"Це також питання непросте", – резюмував Зеленський.

"Треба визначитись"

Президент заявив, що "у будь-якому випадку треба робити вибір" щодо нового керівника ОП.

Однак він додав, що якщо це триватиме довгий час, то він "звикне, що може і сам справитись без глави Офісу, і може зовсім жити без [нього]". Президент казав це з жартівливою інтонацією.

"Тому треба, треба визначитись", – підсумував він.