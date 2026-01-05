Джерела: Малюка хочуть зняти з посади, а новим главою СБУ може стати командир "Альфи"

Співрозмовники LIGA.net повідомили, що СБУ дійсно може отримати нового керівника

Василь Малюк, голова СБУ (Фото: ОП)

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк може піти у відставку, повідомили LIGA.net двоє співрозмовників, дотичні до Сил оборони. Один із них стверджує, що він нібито вже погодився написати заяву про звільнення.

Обидва співрозмовники наголосили, що не можуть відповісти, яку посаду отримає Малюк у разі відставки, адже ситуація дуже динамічна.

Однак, за їхніми словами, якщо Малюка справді "знімуть", то новим очільником спецслужби може стати генерал-майор СБУ Євген Хмара, який був призначений начальником Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") 25 серпня 2025-го, очолюючи ключовий бойовий підрозділ, відповідальний за контртерористичні та спеціальні операції.

Водночас нардеп від Голосу Роман Костенко сумнівається, що український парламент підтримає відставку Малюка.

"Мені дуже складно повірити в те, що Верховна Рада, розуміючи, як працює Василь Малюк і працює СБУ, зокрема те, що ми бачимо і по Російській Федерації, і по шпигунах, і в цілому, що знайдуться голоси", – сказав він LIGA.net.

LIGA.net також звернулась за коментарем до СБУ і командира "Альфи", але на момент публікації новини відповіді не отримала.