Источники: Малюка хотят снять с должности, а новым главой СБУ может стать командир "Альфы"
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк может уйти в отставку, сообщили LIGA.net двое собеседников, имеющие отношение к Силам обороны. Один из них утверждает, что он якобы уже согласился написать заявление об увольнении.
Оба собеседника отметили, что не могут ответить, какую должность получит Малюк в случае отставки, так как ситуация очень динамичная.
Однако, по их словам, если Малюка действительно "снимут", то новым главой спецслужбы может стать генерал-майор СБУ Евгений Хмара, который был назначен начальником Центра специальных операций "А" ("Альфа") 25 августа 2025-го, возглавляя ключевое боевое подразделение, ответственное за контртеррористические и специальные операции.
В то же время нардеп от Голосу Роман Костенко сомневается, что украинский парламент поддержит отставку Малюка.
"Мне очень сложно поверить в то, что Верховная Рада, понимая, как работает Василий Малюк и работает СБУ, в частности то, что мы видим и по Российской Федерации, и по шпионам, и в целом, что найдутся голоса", – сказал он LIGA.net.
LIGA.net также обратилась за комментарием к СБУ и командиру "Альфы", но на момент публикации новости ответа не получила.
- 2 января ряд медиа, в частности УП, писали, якобы Зеленский планирует уволить Малюка. Собеседники утверждали, что его могут назначить главой СВР или секретарем СНБО.
- В тот же день президент назначил Буданова главой ОП, а Иващенко – начальником ГУР.
- Драпатый и Мадяр поддержали Малюка на фоне слухов об отставке главы СБУ. Они убеждены, что тот "на своем месте".
Комментарии (0)