Источники: Малюка хотят снять с должности, а новым главой СБУ может стать командир "Альфы"

Василий Малюк, глава СБУ (Фото: ОП)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк может уйти в отставку, сообщили LIGA.net двое собеседников, имеющие отношение к Силам обороны. Один из них утверждает, что он якобы уже согласился написать заявление об увольнении.

Оба собеседника отметили, что не могут ответить, какую должность получит Малюк в случае отставки, так как ситуация очень динамичная.

Однако, по их словам, если Малюка действительно "снимут", то новым главой спецслужбы может стать генерал-майор СБУ Евгений Хмара, который был назначен начальником Центра специальных операций "А" ("Альфа") 25 августа 2025-го, возглавляя ключевое боевое подразделение, ответственное за контртеррористические и специальные операции.

В то же время нардеп от Голосу Роман Костенко сомневается, что украинский парламент поддержит отставку Малюка.

"Мне очень сложно поверить в то, что Верховная Рада, понимая, как работает Василий Малюк и работает СБУ, в частности то, что мы видим и по Российской Федерации, и по шпионам, и в целом, что найдутся голоса", – сказал он LIGA.net.

LIGA.net также обратилась за комментарием к СБУ и командиру "Альфы", но на момент публикации новости ответа не получила.