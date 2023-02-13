РосСМИ идентифицировали 1000 убитых мобилизованных россиян, 40% потерь – после 1 января

Российским журналистам удалось подтвердить информацию о смерти 1082 мобилизованных РФ, при этом около 40% из них были убиты с 1 января 2023 года. Об этом сообщают русская служба BBC и Медиазона.

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Российские журналисты вместе с волонтерами на основании открытых источников ведут статистику потерь РФ в войне против Украины.

РосСМИ заявляют, что на 13 февраля им удалось подтвердить информацию о 1082 убитых россиянах, которые ранее были гражданскими. Журналисты подчеркивают, что это "наиболее консервативная оценка" числа потерь среди мобилизованных, поскольку учитывались только те случаи, когда смерть подтверждена публично и когда можно установить статус оккупанта. 40% российских мобилизованных, чья смерть была подтверждена, были убиты с 1 января.

В материале утверждается, что реальные потери в рядах мобилизованных могут быть намного больше, так как во многих сообщениях об убитых с октября 2022 года россиянах не указывается их статус – попали ли они на войну по контракту или в рамках мобилизации.

"При этом в последнее три месяца примерно 70% всех некрологов погибших в Украине российских военных сопровождают фотографии людей в обычной одежде, а не в военной форме. Это может быть косвенным свидетельством растущих потерь тех, кто еще недавно был гражданским специалистом", – сказано в материале.

Наибольшие потери мобилизованные РФ продолжают нести из-за точных артиллерийских обстрелов по позициям российских военных. Один из таких инцидентов – попадание ракет HIMARS в здание ПТУ в Макеевке 1 января. Журналистам удалось установить имена 109 российских военных, убитых в Макеевке. Из них по меньшей мере 107 человек были мобилизованными.

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"С середины декабря мы заметили резкое увеличение ежедневных потерь российских военных. На протяжении всего 2022 года российские источники каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. Сейчас нам удается подтвердить фамилии по меньшей мере 600, а с конца января – в среднем по 700 человек каждую неделю. И это только те данные, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам", – отмечают журналисты.

По данным Генштаба ВСУ, участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие РФ, находящиеся в подразделениях первого армейского корпуса Южного ВО, отказываются идти в наступление.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне против Украины около 138 340 своих военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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