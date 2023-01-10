Российские солдаты подтверждают существенные потери мобилизованных в Макеевке Донецкой области опровергая всю официальную пропаганду Кремля. Очередной перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Звонил Серега Аленкин. Он лично перевозил тела вот этих из Макеевки и из… Из второго, где госпиталь, короче. Говорит, 610 погибших в Макеевке. 12 КамАЗов, говорит, я вывез", – сказала собеседница оккупанта.

Он ответил: "Я ж тебе сказал. а ты мне – нет, 63".

Женщина удивилась, что руководство РФ скрывает реальные потери в результате удара по Макеевке, на что оккупант ответил, что это могло бы спровоцировать бунт среди мобилизованных.

31 декабря украинские военные нанесли удар по расположению армии России в Макеевке. По данным ГШ, оккупанты потеряли до 10 единиц техники, другие потери уточняются.

Россия сперва заявляла, что потеряла в Макеевке 63 военных уничтоженными. Другие источники сообщают, что речь может идти о сотнях уничтоженных.

Минобороны РФ заявило, что возросло число погибших российских военных от украинского удара по ПТУ в Макеевке.

Сегодня военком Самарской области отказался публиковать список погибших пострадавших в Макеевке военных РФ, объяснив это" угрозой вмешательства иностранной разведки".

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Оксана Житнюк

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