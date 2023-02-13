ВСУ уничтожили за сутки 560 оккупантов, три танка и три артиллерийские системы – потери
13.02.2023, 08:31
Уничтоженные в Украине российские оккупанты (скриншот)
Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 560 российских оккупантов, три танка, четыре боевые бронированные машины три артиллерийские системы. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери российских войск за время полномасштабного вторжения составили:
– личный состав – 138 340 (+560)
– танки – 3283 (+3)
– боевые бронированные машины – 6492 (+4)
– артиллерийские системы – 2290 (+3)
– РСЗО – 465 (0)
– средства ПВО – 234 (0)
– самолеты – 296 (0)
– вертолеты – 286 (0)
– БПЛА – 2007 (0)
– крылатые ракеты – 857 (0)
– корабли/катера – 18 (0)
– автотехника и автоцистерны – 5150 (+2)
– специальная техника – 217(+2).
- Вооруженные Силы Украины отразили атаки российских оккупантов в направлении Бахмута, Кременной, Купянска и Гуляйполя за прошедшие сутки.
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