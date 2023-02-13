ВСУ уничтожили за сутки 560 оккупантов, три танка и три артиллерийские системы – потери

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 560 российских оккупантов, три танка, четыре боевые бронированные машины три артиллерийские системы. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери российских войск за время полномасштабного вторжения составили:

– личный состав – 138 340 (+560)

– танки – 3283 (+3)

– боевые бронированные машины – 6492 (+4)

– артиллерийские системы – 2290 (+3)

– РСЗО – 465 (0)

– средства ПВО – 234 (0)

– самолеты – 296 (0)

– вертолеты – 286 (0)

– БПЛА – 2007 (0)

– крылатые ракеты – 857 (0)

– корабли/катера – 18 (0)

– автотехника и автоцистерны – 5150 (+2)

– специальная техника – 217(+2).

Вооруженные Силы Украины отразили атаки российских оккупантов в направлении Бахмута, Кременной, Купянска и Гуляйполя за прошедшие сутки.

Вадим Ребрина

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