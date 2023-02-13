Генштаб: ВСУ отбили атаки в районах Бахмута, Кременной, Купянска и Гуляйполя — карта
Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов в направлении Бахмута, Кременной, Купянска и Гуляйполя за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что противник несет значительные потери, особенно в живой силе — россияне сосредоточены на наступлении в направлении Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Угледара.
За сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах Гряниковки Харьковской области, Кременной и Белогоровки Луганской области, Выемки, Федоровки, Васюковки, Бахмута, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, а также Зализничного в Запорожской области.
Авиация ВСУ восемь раз ударила по районам сосредоточения армии РФ и нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия ударили 10 раз по живой силе, поразили одну позицию противовоздушной обороны и три склада боеприпасов россиян.
- 11 февраля сообщалось о рекордных потерях оккупантов: ВСУ в течение суток уничтожили 1140 россиян, 19 артсистем и 23 единицы техники.
- 12 февраля Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, в том числе под Бахмутом.
- Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.
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