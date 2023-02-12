Россия вынуждена отложить проведение новой волны мобилизации – ГУР

Российское командование вынуждено отложить новую волну мобилизации, потому что до сих пор не смогло обучить призванных во время первой волны. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии Wall Street Journal.

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По словам представителя ГУР, Россия готова начать новую мобилизацию, но изо всех сил пытается интегрировать войска, которые уже набрала, и ждет, чтобы оценить успех усиленного наступления, начатого в преддверии первой годовщины своего полномасштабного вторжения.

"Все готово. Личный состав на месте, списки готовы, люди, которым поручено проводить набор и обучение, находятся в режиме ожидания", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что даже если Россия решится провести новый раунд мобилизации, она, вероятно, будет страдать от тех же проблем, которые выявила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить огромный приток необученных призывников.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но, по нашим оценкам, они воздержатся, потому что не преодолели все трудности, с которыми столкнулись во время первой волны, – пояснил Скибицкий. – Они не были готовы к такой масштабной мобилизации ни тогда, ни сейчас".

9 февраля ГУР сообщило, что в Украине воюют более 300 000 россиян, даже без подготовки они очень опасны для нас.

11 февраля британская разведка сообщила, что российское руководство стоит перед выбором — истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.

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Наталія Медведєва

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