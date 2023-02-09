ГУР: В Украине воюют более 300 000 россиян, даже без подготовки они очень опасны для нас
На территории Украины воюют более 300 000 оккупантов, а мобилизованные россияне представляют опасность, несмотря на низкую подготовку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
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По его словам, в России продолжается мобилизация, несмотря на заявление пропаганды Кремля о ее прекращении, поскольку указ о призыве не был отменен.
Он отметил, что более 300 000 захватчиков сегодня находятся на территории Украины, часть проходит подготовку и обучение, их становится больше.
Юсов заявил, что лучшие подготовленные подразделения армии РФ Вооруженные Силы Украины уже уничтожили, однако даже плохо подготовленные войска оккупантов представляют серьезную опасность.
"Телами мобилизованных будут забрасывать украинскую землю, а силы обороны будут их уничтожать", — резюмировал он.
- Разведка считает, что российский диктатор Путин готовится к военному положению: отсюда назначение Герасимова и мобилизация экономики.
- Британская разведка назвала повышение возраста призыва в РФ возможной заменой мобилизации.
- 22 января президент Зеленский заявил, что военному руководству Украины поручено создать резервы личного состава армии.
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