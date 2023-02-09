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ГУР: В Украине воюют более 300 000 россиян, даже без подготовки они очень опасны для нас

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 13:31
ГУР: В Украине воюют более 300 000 россиян, даже без подготовки они очень опасны для нас - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

На территории Украины воюют более 300 000 оккупантов, а мобилизованные россияне представляют опасность, несмотря на низкую подготовку. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, в России продолжается мобилизация, несмотря на заявление пропаганды Кремля о ее прекращении, поскольку указ о призыве не был отменен. 

Он отметил, что более 300 000 захватчиков сегодня находятся на территории Украины, часть проходит подготовку и обучение, их становится больше.  

Юсов заявил, что лучшие подготовленные подразделения армии РФ Вооруженные Силы Украины уже уничтожили, однако даже плохо подготовленные войска оккупантов представляют серьезную опасность. 

"Телами мобилизованных будут забрасывать украинскую землю, а силы обороны будут их уничтожать", — резюмировал он.

Читайте также: Путин запланировал новую волну массовой мобилизации на конец февраля — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война разведка гур мобилизация андрей юсов
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