Путин запланировал новую волну массовой мобилизации на конец февраля — ВСУ
26.01.2023, 08:24
Владимир Путин (Фото: EPA)
Российское руководство запланировало новую волну массовой мобилизации на конец февраля. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что во временно оккупированном Крыму противник проводит подготовку к очередной волне мобилизации — до 29 января захватчики собирают списки лиц на бронь в "военкоматы".
Следующая волна мобилизации запланирована на конец февраля.
Одновременно, с 1 февраля все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях будут прекращены, а запланированные средства направят на обеспечение войны против Украины.
- Разведка считает, что российский диктатор Путин готовится к военному положению: отсюда назначение Герасимова и мобилизация экономики.
- Британская разведка назвала повышение возраста призыва в РФ возможной заменой мобилизации.
- 22 января президент Зеленский заявил, что военному руководству Украины поручено создать резервы личного состава армии.
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