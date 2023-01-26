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Путин запланировал новую волну массовой мобилизации на конец февраля — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 08:24
Путин запланировал новую волну массовой мобилизации на конец февраля — ВСУ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российское руководство запланировало новую волну массовой мобилизации на конец февраля. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что во временно оккупированном Крыму противник проводит подготовку к очередной волне мобилизации — до 29 января захватчики собирают списки лиц на бронь в "военкоматы". 

Следующая волна мобилизации запланирована на конец февраля.

Одновременно, с 1 февраля все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях будут прекращены, а запланированные средства направят на обеспечение войны против Украины. 

Читайте также: Россия наращивает авиагруппировку в Беларуси, готовится к скрытой мобилизации в Крыму – ГШ

Дмитро Гриниченко
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война Крым мобилизация генштаб
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