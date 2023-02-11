UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия: Путин перед выбором — истощение армии России, сворачивание задач или мобилизация

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 09:42
Британия: Путин перед выбором — истощение армии России, сворачивание задач или мобилизация - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российское руководство стоит перед выбором — истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики обратили внимание, что формальный собственник террористической группы Вагнера Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что прекращает вербовать заключенных в России для войны против Украины. 

Отмечается, что данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года. Вероятно, новости о суровых реалиях войны в Украине дошли до осужденных и сократили количество добровольцев.

Британцы пишут, что ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, является все более явное соперничество между Пригожиным и Минобороны России. 

В сообщении говорится, что регулярная армия РФ, скорее всего, теперь задействовала подавляющее большинство мобилизованных россиян. 

Российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать задачи или проводить дальнейшую мобилизацию, резюмировали в сводке.

Читайте также: ГУР: В Украине воюют более 300 000 россиян, даже без подготовки они очень опасны для нас

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера владимир путин мобилизация евгений пригожин британская разведка минобороны россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 