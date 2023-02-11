Британия: Путин перед выбором — истощение армии России, сворачивание задач или мобилизация

Российское руководство стоит перед выбором — истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики обратили внимание, что формальный собственник террористической группы Вагнера Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что прекращает вербовать заключенных в России для войны против Украины.

Отмечается, что данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года. Вероятно, новости о суровых реалиях войны в Украине дошли до осужденных и сократили количество добровольцев.

Британцы пишут, что ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, является все более явное соперничество между Пригожиным и Минобороны России.

В сообщении говорится, что регулярная армия РФ, скорее всего, теперь задействовала подавляющее большинство мобилизованных россиян.

Российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать задачи или проводить дальнейшую мобилизацию, резюмировали в сводке.

Читайте также: ГУР: В Украине воюют более 300 000 россиян, даже без подготовки они очень опасны для нас

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.