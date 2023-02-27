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В районе Мариуполя снова уничтожен склад россиян: работают дроны и "неравнодушные" люди

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 14:29
В районе Мариуполя снова уничтожен склад россиян: работают дроны и
Мариуполь (Фото - Telegram Андрющенко)

К ударам по оккупантам в районе Мариуполя причастны не только украинские дроны, но и неравнодушные люди. Об этом сказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в Мариуполе россияне обустроили склады боеприпасов, горючего, там базируется большое количество личного состава оккупантов, поэтому "бавовна", которая проходит в районе этого города, – это "очень нужная вещь".

"Уничтожаются тыловые обеспечения, мы делаем невозможным работу тыловых подразделений по доставке горючего и боеприпасов к передовой", – отметил спикер ВСУ.

Он сообщил, что за минувшие сутки в районе Мариуполя был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

"Очень приятно, что к этому приобщаются не только дроны. Там работают люди, неравнодушные к судьбе Украины", – подчеркнул Дмитрашковский.

Читайте также: Залужный заявил, что Украина освободит Мариуполь уже в 2023 году

Оксана Житнюк
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война мариуполь алексей дмитрашковский
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