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Данилов об ударах по Мариуполю: Расстояние для нас уже большого значения не имеет

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 21:17
Данилов об ударах по Мариуполю: Расстояние для нас уже большого значения не имеет - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Уничтожение российских оккупантов будет происходить на всех временно оккупированных территориях Украины, и расстояние уже значения не имеет. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

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Комментируя сегодняшние взрывы в Мариуполе и жалобы оккупантов на то, что ВСУ наносят удары якобы с расстояния более 100 км, Данилов сказал, что там "периодически происходит то, что должно происходить".

"Наши военные уничтожают российских террористов, которые ворвались в наш славный город. Это будет происходить не только в Мариуполе, но и во всех временно оккупированных городах, пока они оттуда не уйдут. И расстояние, поверьте, для нас уже на сегодняшний день большого значения не имеет – будь то 100 км, 150 км или немножечко больше", – сказал Данилов.

  • 8 февраля официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны. 
  • Байден и Зеленский обсуждали передачу Украине вооружений большой дальности.
  • По данным Bloomberg, США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER, которые бьют на расстояние 72 км.

Читайте также: Данилов: Речь Путина – худшая за 20 лет. Сейчас Россия нацелена на план "Б"

Оксана Житнюк
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обстрел война мариуполь Алексей Данилов дальнобойное оружие
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