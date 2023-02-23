Данилов об ударах по Мариуполю: Расстояние для нас уже большого значения не имеет

Уничтожение российских оккупантов будет происходить на всех временно оккупированных территориях Украины, и расстояние уже значения не имеет. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

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Комментируя сегодняшние взрывы в Мариуполе и жалобы оккупантов на то, что ВСУ наносят удары якобы с расстояния более 100 км, Данилов сказал, что там "периодически происходит то, что должно происходить".

"Наши военные уничтожают российских террористов, которые ворвались в наш славный город. Это будет происходить не только в Мариуполе, но и во всех временно оккупированных городах, пока они оттуда не уйдут. И расстояние, поверьте, для нас уже на сегодняшний день большого значения не имеет – будь то 100 км, 150 км или немножечко больше", – сказал Данилов.

8 февраля официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны.

Байден и Зеленский обсуждали передачу Украине вооружений большой дальности.

По данным Bloomberg, США передадут Украине высокоточные авиабомбы большой дальности JDAM-ER, которые бьют на расстояние 72 км.

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Оксана Житнюк

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