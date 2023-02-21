Данилов: Речь Путина – худшая за 20 лет. Сейчас Россия нацелена на план "Б"

Сегодняшнее выступление российского диктатора Владимира Путина было худшим за все годы его пребывания у власти, и в РФ сейчас нацелены на план "Б" в войне. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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"Могу сказать, что это было наихудшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на те лица, которые были в зале, на то, какая была реакция на процессы, о которых говорил Путин, даже на то, как хлопает Медведев, то такого, как было раньше, когда прыгали по 5-7 минут, аплодировали, – такого уже нет. Более того, такого не будет", – сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, сейчас Россия рассматривает "новый план". Он подчеркнул, что Путин уже не озвучивает в своих речах целей захватить всю Украину, хотя планы РФ по этому поводу не изменились. Однако сегодня диктатор РФ сказал только о Донецких и Луганских областях.

"Они на сегодняшний день уменьшают для себя все свои желания. Сейчас у них цель – план "Б". Он заключается в подписании любых переговорных позиций с нашей страной, чтобы мы уступили часть земель [в обмен] на якобы мир", – сказал Данилов, подчеркнув, что для Украины это недопустимо.

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Он также предостерег граждан Украины, что поддержка подобных нарративов о якобы необходимости договариваться, потому что гибнут люди, ни к чему хорошему не приведет, а также повлечет за собой ответственность в рамках украинского законодательства.

Путин в сегодняшней речи заявил, что Запад якобы причастен к "попыткам" ударов по российским базам стратегической авиации – в модернизации использованных для этого беспилотников диктатор обвинил "натовских специалистов".

Диктатор РФ также обвинил Запад в якобы подготовке нападения на Россию с территории Украины. Путин считает, что "это они развязали войну". В Литве ответили – россиян уничтожают исключительно украинцы, а НАТО не начинало даже "спецоперацию" против РФ.

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Оксана Житнюк

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