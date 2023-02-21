Глава МИД Литвы после речи Путина: Россиян бьют украинцы, а не НАТО. Некоторых это смущает

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после речи российского диктатора Владимира Путина 21 февраля заявил, что "некоторых" смущает то, что россиян на поле боя уничтожают исключительно украинцы, а не военнослужащие НАТО.

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"НАТО не воюет с Россией. НАТО даже не начало спецоперацию против России. Россию бьют украинцы, а не НАТО. Некоторых это смущает, и это видно", – написал глава МИД Литвы.

Во время сегодняшней речи Путин обвинил Запад в якобы подготовке нападения на Россию с территории Украины. Путин считает, что "это они развязали войну".

Также диктатор повторил стандартный набор лживых нарративов Кремля о "попытках Киева заполучить ядерное оружие", "западных биолабораториях", "обещании о нерасширении НАТО" и прочем.

Путин также заявил, что Запад якобы причастен к "попыткам" ударов по российским базам стратегической авиации — в модернизации использованных для этого беспилотников диктатор обвинил "натовских специалистов".

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Оксана Житнюк

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