Медведчук предложил Путину "план Б" по Украине – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лишенный украинского гражданства Виктор Медведчук предложил российскому диктатору Владимиру Путину "план Б" по Украине. Об этом Данилов сказал в интервью BBC News Украина.
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По словам секретаря СНБО, в России уже поняли, что не смогут полностью захватить Украину.
"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант, – считает Данилов. – Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, и они сейчас будут делать "план Б", когда будут делать так называемую вторую Украину".
Он добавил, что этот план предложил Медведчук.
"Этот сумасшедший план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", – подчеркнул секретарь СНБО.
- В начале января Данилов уже говорил, что Россия пытается навязать разделение Украины по "корейскому" сценарию мирного урегулирования, но тогда не сообщалось об "авторстве Медведчука".
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