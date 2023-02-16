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Медведчук предложил Путину "план Б" по Украине – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 10:42
Медведчук предложил Путину
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что лишенный украинского гражданства Виктор Медведчук предложил российскому диктатору Владимиру Путину "план Б" по Украине. Об этом Данилов сказал в интервью BBC News Украина.

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По словам секретаря СНБО, в России уже поняли, что не смогут полностью захватить Украину.

"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант, – считает Данилов. – Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну не могут, и они сейчас будут делать "план Б", когда будут делать так называемую вторую Украину".

Он добавил, что этот план предложил Медведчук.

"Этот сумасшедший план принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", – подчеркнул секретарь СНБО.

СПРАВКА. Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953 год, когда тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею, а Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако поскольку в последующие годы не был подписан официальный мирный договор, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.
  • В начале января Данилов уже говорил, что Россия пытается навязать разделение Украины по "корейскому" сценарию мирного урегулирования, но тогда не сообщалось об "авторстве Медведчука".

Читайте также: Прогноз Данилова: Украина – не Корея, здесь не будет никаких 38-х и других параллелей

Наталія Медведєва
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война владимир путин снбо виктор медведчук Алексей Данилов
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